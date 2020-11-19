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Зеленський представив послам країн G7 кроки для виходу з конституційної кризи

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 15:42
Зеленський представив послам країн G7 кроки для виходу з конституційної кризи Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський обговорив з послами країн "Великої сімки" (G7) ситуацію з Конституційним судом. Глава держави представив послам G7 кроки для виходу з конституційної кризи в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Серед запропонованих президентом кроків: відновлення до кінця року кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, повернення всіх контрольних функцій до Національного агентства з боротьби з корупцією та вирішення питання Конституційного суду.

"Переконаний, що є нагальна потреба відновити довіру громадян України до судової системи. Саме зараз - найкращий час для реалізації судової реформи", - наголосив глава держави.

Зі свого боку посли країн G7 підтримали зусилля Зеленського для реалізації судової реформи та швидку реакцію української влади на рішення КСУ. Крім того, сторони розмови погодилися, що необхідно забезпечити процедуру чесного та прозорого відбору нових суддів КСУ.

Нагадаємо, 27 листопада КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, що є однією з умов на шляху України до ЄС. Після цього президент Зеленський запропонував парламенту перезавантажити КСУ та скасувати його рішення.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський доручив комісії з правової реформи представити напрацювання щодо перезапуску КСУ.

Крім того, Зеленський заявив, що Рада повинна вирішити питання КСУ до кінця 2020 року.

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