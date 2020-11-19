Зеленский представил послам стран G7 шаги для выхода из конституционного кризиса
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) ситуацию с Конституционным судом. Глава государства представил послам G7 шаги для выхода из конституционного кризиса в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Среди предложенных президентом шагов: восстановление до конца года уголовной ответственности за недостоверное декларирование, возврат всех контрольных функций Национальному агентству по борьбе с коррупцией и решение вопроса Конституционного суда.
"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - подчеркнул глава государства.
Со своей стороны послы стран G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы и быструю реакцию украинской власти на решение КСУ. Кроме того, стороны разговора согласились, что необходимо обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ.
Напомним, 27 ноября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что является одним из условий на пути Украины в ЕС. После этого президент Зеленский предложил парламенту перезагрузить КСУ и отменить его решение.
Также РБК-Украина писало, что Зеленский поручил комиссии по правовой реформе представить наработки по перезапуску КСУ.
Кроме того, Зеленский заявил, что Рада должна решить вопрос КСУ до конца 2020 года.