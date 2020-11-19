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Зеленский представил послам стран G7 шаги для выхода из конституционного кризиса

Новина українською → Киев, Четверг 19 ноября 2020 15:42
Зеленский представил послам стран G7 шаги для выхода из конституционного кризиса Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) ситуацию с Конституционным судом. Глава государства представил послам G7 шаги для выхода из конституционного кризиса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди предложенных президентом шагов: восстановление до конца года уголовной ответственности за недостоверное декларирование, возврат всех контрольных функций Национальному агентству по борьбе с коррупцией и решение вопроса Конституционного суда.

"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - подчеркнул глава государства.

Со своей стороны послы стран G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы и быструю реакцию украинской власти на решение КСУ. Кроме того, стороны разговора согласились, что необходимо обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ.

Напомним, 27 ноября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что является одним из условий на пути Украины в ЕС. После этого президент Зеленский предложил парламенту перезагрузить КСУ и отменить его решение.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский поручил комиссии по правовой реформе представить наработки по перезапуску КСУ.

Кроме того, Зеленский заявил, что Рада должна решить вопрос КСУ до конца 2020 года.

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