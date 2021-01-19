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Зеленський зажадав повного аудиту тарифів в Україні

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський зажадав провести повний аудит діючих тарифів в Україні. Він доручив провести аудит заступнику керівника Офісу президента Кирилу Тимошенко.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Насамперед повний аудит повинен бути проведе щодо тарифів на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом.

"Глава держави доручає заступнику керівника офісу Президента України Кирилу Тимошенко, відповідального за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України, зіставити ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз'яснення від відповідних керівників на місцях по завищених тарифів і тарифної політики в цілому", - йдеться в повідомленні

При цьому зазначається, що Кабінет міністрів України запропонував всім категоріям громадян можливість для істотного зниження ціни на газ і опалення.

Новина оновлюється

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