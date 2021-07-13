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Зеленський пообіцяв відповісти на статтю Путіна про Україну

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 12:02
Зеленський пообіцяв відповісти на статтю Путіна про Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський дасть відповідь на статтю російського президента Володимира Путіна про українців і росіян. Він вважає, що на неї необхідно відповісти, оскільки на сайті Кремля її опублікували в тому числі і українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Ми обов'язково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час, детально почитаємо. Якщо потрібно, щоб ця стаття знайшла відповідь ... Вона ж нібито написана і українською, значить треба, щоб ми щось відповіли, подумаємо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні на сайті Кремля з'явилася ця стаття Путінка, і РБК-Україна навело основні тези, викладені в ній.

У статті російський президент повторює, що українці і росіяни є нібито "одним народом", а також розкритикував більшовиків за територіальні подарунки.

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