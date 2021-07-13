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Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 12:02
Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский даст ответ на статью российского президента Владимира Путина об украинцах и русских. Он считает, что на нее необходимо ответить, поскольку на сайте Кремля ее опубликовали в том числе и на украинском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Мы обязательно проанализируем эту статью, как только я найду время, детально почитаем. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ … Она же якобы написана и по-украински, значит нужно, чтобы мы что-то ответили, подумаем", - заявил Зеленский.

Напомним, накануне на сайте Кремля появилась эта статья Путинка, и РБК-Украина привело основные тезисы, изложенные в ней.

В статье российский президент повторяет, что украинцы и русские являются якобы "одним народом", а также раскритиковал большевиков за территориальные подарки.

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