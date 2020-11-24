Зеленський підписав закон про виплати безробітним на організацію бізнесу

В Україні Фонд соціального страхування і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування уповноважили видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування.

Закон вносить зміни до розділу II "Прикінцеві положення" ЗУ про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

У документі прописана можливість за рахунок коштів вищезазначених фондів фінансувати витрати на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.

Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Крім того, фонди також здійснюють:

страхові виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання (крім витрат на забезпечення автомобілями);

страхові виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

оплату лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна рада прийняла відповідний законопроект №3692 у другому читанні, за нього проголосували 295 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня Рада схвалила відповідний законопроект №3692 за основу.

Так, у кінці жовтня Нацбанк України поліпшив прогноз по безробіттю в Україні в 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%.