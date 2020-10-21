Зеленський підписав закон про розвідку: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про розвідку". Підписання відбулося під час відвідин ним управління інформацією Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У законі Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, проте відомство визначили як суб'єкт розвідувальної спільноти. Оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, можуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки.

Суть закону

Згідно з документом, розвідувальними органами є:

Служба зовнішньої розвідки України;

розвідувальний орган Міністерства оборони України;

розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Служба зовнішньої розвідки України в межах компетенції може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб'єктів розвідувального співтовариства, зокрема СБУ.

Загальне керівництво розвідувальними органами закріплене за президентом. Безпосередньо розвідувальними органами управляють керівники, які призначаються на посаду і звільняються з неї президентом. Вимоги до таких керівників і їх повноваження також прописані в законі.

Розвідувальні органи для виконання завдань і своїх функцій можуть використовувати спеціально виготовлені речі і документи, спеціально створювати і використовувати підприємства, установи, організації, філії, інші підрозділи юридичних осіб. Використання коштів прикриття або структур прикриття для інших цілей забороняється.

Засоби прикриття можуть містити повністю або частково неправдиві дані або відомості про події, явища, факти. Структури прикриття можуть створюватися розвідувальними органами повністю або частково за рахунок бюджетних коштів, у тому числі в іноземній валюті, призначених на утримання і забезпечення діяльності цих органів, в будь-яких організаційних формах. Структури прикриття можуть створюватися на території України і за її межами.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2412-д про розвідку. За документ проголосували 258 нардепів.

Як писало РБК-Україна, 21 липня парламент направив на повторне друге читання законопроект №2412-д "Про розвідку", за що проголосував 231 парламентарій.

Даний закон парламент у повторному першому читанні схвалив 16 січня, тоді його підтримали 233 нардепа.