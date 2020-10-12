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Зеленський підписав закон про незалежність бюджетів ОТГ: що зміниться

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про незалежність бюджетів територіальних громад. Документ набуде чинності з січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон уніфікує визначення терміна "бюджети місцевого самоврядування".

Також закон передбачає:

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  • розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад;
  • встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад в обсягах, закріплених за бюджетами міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад;
  • встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні

Наголошується, що відповідні зміни в Бюджетний кодекс обумовлені тим, що 16 квітня Верховна рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад", а 17 липня ВР прийняла постанову "Про утворення і ліквідації районів".

"Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районного рівнів потребував відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відповідний законопроект Рада схвалила 17 вересня. За документ проголосували 287 нардепів.

Крім того, 17 липня Верховна рада схвалила за основу і в цілому постанову Кабінету міністрів, якою ліквідуються старі і створюються нові райони.

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Новини України Володимир ЗеленськийбюджетдецентралізаціяОТГ