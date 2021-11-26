Президент України Володимир Зеленський відповів, чи піде на другий термін президенства. Він поки не прийняв рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.

За його словами, вирішувати буде суспільство.

"Я точно не вирішую це питанняю. Вирішувати буде суспільство. Я ще не прийняв рішення. Це правда. Це рішення не буде пов'язано з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Я не планую таку складну стратегію. Це буде пов\язано з підтримкою особистості. Моєї особистості", - заявив він.

Зеленський заявив, що буде радитись з родиною. Рішення щодо президенства він буде приймати пізніше.