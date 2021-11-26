Зеленський відповів, чи піде на другий термін президенства
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи піде на другий термін президенства. Він поки не прийняв рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-марафоні.
За його словами, вирішувати буде суспільство.
"Я точно не вирішую це питанняю. Вирішувати буде суспільство. Я ще не прийняв рішення. Це правда. Це рішення не буде пов'язано з форматом майбутньої коаліції. Це точно. Я не планую таку складну стратегію. Це буде пов\язано з підтримкою особистості. Моєї особистості", - заявив він.
Зеленський заявив, що буде радитись з родиною. Рішення щодо президенства він буде приймати пізніше.
Нагадаємо, раніше президент говорив, що поки рано говорити про можливість його висунення на другий президентський термін. Але він хотів би "деякі речі закінчити".
У липні він говорив, що не готовий сказати, чи буде балотуватися на другий термін.