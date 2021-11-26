Президент Украины Владимир Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок президентства. Он пока не принял решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

По его словам, решать будет общество.

"Я точно не решаю этот вопрос. Решать будет общество. Я еще не принял решение. Это правда. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это точно. Я не планирую такую сложную стратегию. Это будет связано с поддержкой личности. Моей личности", - заявил он.

Зеленский заявил, что будет совещаться с семьей. Решение о президентстве он будет принимать позже.