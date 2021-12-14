ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу в НАТО в обмін на відвід військ РФ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 грудня 2021 12:02
Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу в НАТО в обмін на відвід військ РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб Україна не ставала членом НАТО. Український лідер Володимир Зеленський відповів, чи готова Україна відмовитись від вступу до Північноатлантичного Альянсу в обмін на відвід російських військ від кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю президента виданню La Repubblica.

Зеленський нагадав, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати кордони й безпеку.

"Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - заявив президент України.

Нагадаємо, Путін відповів на питання, чи планує він повномасштабну війну з Україною.

Зазначимо, Росія погрожує НАТО військовою відповіддю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація НАТО Володимир Путін
NEWS
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках