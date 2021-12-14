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Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 12:02
Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина не становилась членом НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в Североатлантический Альянс в обмен на отвод российских войск от границ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента изданию La Repubblica.

Зеленский напомнил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала, а в ответ получила, в том числе и от России, заверения уважать границы и безопасность.

"Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной", - заявил президент Украины.

Напомним, Путин ответил на вопрос, планирует ли он полномасштабную войну с Украиной.

Отметим, Россия угрожает НАТО военным ответом.

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Владимир Зеленский Российская Федерация НАТО Владимир Путин
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