Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина не становилась членом НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в Североатлантический Альянс в обмен на отвод российских войск от границ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью президента изданию La Repubblica .

Зеленский напомнил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала, а в ответ получила, в том числе и от России, заверения уважать границы и безопасность.

"Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной", - заявил президент Украины.