Зеленський про осінню хвилю COVID: готові на рівні інших європейських країн

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна готова до осінньої хвилі коронавірусу. А за деякими показниками навіть краще, ніж деякі європейські країни.

"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Щодо лікарень, ліжок, кількості швидких, по зарплатах лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше", - зазначив Зеленський.

За його словами, що стосується лікарень і кисню, Україна готова краще, ніж багато інших європейських країн.

"У нас не було побудовано інфраструктури, як в інших країнах, і тому ми будували швидко і багато. Якщо у нас є 90 тисяч ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тисяч. Я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", - додав президент.