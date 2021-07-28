Зеленський про осінню хвилю COVID: готові на рівні інших європейських країн
Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна готова до осінньої хвилі коронавірусу. А за деякими показниками навіть краще, ніж деякі європейські країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Щодо лікарень, ліжок, кількості швидких, по зарплатах лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше", - зазначив Зеленський.
За його словами, що стосується лікарень і кисню, Україна готова краще, ніж багато інших європейських країн.
"У нас не було побудовано інфраструктури, як в інших країнах, і тому ми будували швидко і багато. Якщо у нас є 90 тисяч ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тисяч. Я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", - додав президент.
Нагадаємо, раніше лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі РБК-Україна спрогнозувала спалах коронавірусу восени, а "Дельта" -варіант, швидше за все, буде домінуючим.
Також РБК-Україна писало, чому в нашій країні відмовляються від обов'язкової вакцинації медиків.