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Зеленский об осенней волне COVID: готовы на уровне других европейских стран

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Киев, Среда 28 июля 2021 12:48
Зеленский об осенней волне COVID: готовы на уровне других европейских стран Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина готова к осенней волне коронавируса. А по некоторым показателям даже лучше, чем некоторые европейские страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. Относительно больниц, коек, количества быстрых, по зарплатам врачей, которые получают 300%. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже", - отметил Зеленский.

По его словам, что касается больниц и кислорода, Украина готова лучше, чем многие другие европейские страны.

"У нас не было построена инфраструктура, как в других странах, и поэтому мы строили быстро и много. Если у нас есть 90 тысяч коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тысяч. Я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", - добавил президент.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии РБК-Украина спрогнозировала вспышку коронавируса осенью, а "Дельта"-вариант, скорее всего, будет доминирующим.

Также РБК-Украина писало, почему в нашей стране отказываются от обязательной вакцинации медиков.

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