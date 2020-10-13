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Зеленський схвалив мораторій на банкрутство бюджетних організацій

Автор: Юлія Струк

В Україні введуть мораторій на банкрутство бюджетних організацій. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2276.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що набуття чинності новим Кодексом з процедур банкрутства 21 жовтня 2019 року в чинній редакції створило ряд ризиків. Адже у кредиторів була можливість подати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій.

Однак підписаний президентом закон скасовує таку можливість.

Крім того, документ регулює призначення господарськими судами у справах про банкрутство розпорядників майна або керуючих реструктуризацією. Призначення судами буде тимчасовим - поки не введена в експлуатацію Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система для вибору керуючих.

Нагадаємо, на початку червня Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2276. За нього проголосували 303 народних депутата.

Як писало РБК-Україна, цей закон за основу нардепи схвалили ще на початку грудня минулого року.

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