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Зеленський зобов'язав направити 6% ВВП на оборону, цифри закладено до бюджету-2021

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про фінансування цього сектора на суму майже 6% ВВП. Зазначимо, дані цифри закладено до проекту бюджету на 2021 рік.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Зокрема, Зеленський доручив при доопрацюванні закону про бюджет-2021 врахувати витрати на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5,93% від ВВП. У грошовому вираженні фінансування має скласти не менше 267,25 млрд гривень.

У тому числі не менше 233,111 млрд гривень мають надійти із загального фонду державного бюджету, 14,1 млрд гривень - зі спеціального фонду. Крім того, Кабінет міністрів повинен мати право надавати державні гарантії в обсязі 20 млрд гривень на погашення боргів компаній, який пов'язані з обороноздатністю України.

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У проекті бюджету на 2021 року закладено 5,93% ВВП на сектор нацбезпеки і оборони, проте сума прописана трохи нижче - 267,129 млрд гривень.

Основні витрати:

  • грошове забезпечення і заробітна плата - майже 150 млрд гривень;
  • медикаменти та перев'язувальні матеріали - 749, 1 млн гривень;
  • продукти харчування - 5,201 млрд гривень;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4,844 млрд гривень;
  • виробництво, закупівля, модернізація і ремонт озброєння і військової (спеціальної) техніки - 39,726 млрд гривень;
  • будівництво (купівля) житла - 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада схвалила бюджет-2021 за основу.

Згідно з проектом, на боротьбу з COVID-19 в наступному році передбачено 19,4 млрд гривень, але витрати можуть вирости в разі продовження карантину.

Прогноз погоди
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