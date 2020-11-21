Зеленський назвав завдання на шляху до народовладдя

Для запровадження народовладдя в Україні необхідно вирішити кілька завдань. Зокрема, з'ясувати, чи здатні українці приймати думку більшості.

Про це на відеозустрічі з учасниками трьох революцій заявив президент України Володимир Зеленський, передає сайт президента.

Повідомляється, що на зустрічі Зеленський пообіцяв за свою каденцію запровадити інструмент народовладдя.

"Оскільки це один із шляхів, коли воля народу отримуватиме форму реальних, легітимних рішень. Коли громадянин буде мати можливість бути почутим, не ризикуючи життям на барикадах", - йдеться в повідомленні на сайті.

Крім того, Зеленський наголосив, що є ряд завдань, які належить вирішити.

"Мова йде про те, як згуртувати суспільство не "проти", а "за". Чи ми здатні прийняти думку більшості, якщо вона суперечить власним поглядам? Де грань між свободою і анархією? Як захистити громадян від пропаганди, не порушуючи при цьому свободу слова? Як забезпечити верховенство права, коли для частини суспільства провину або невинність людини визначає не суд, а соціальні мережі?", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня профільний комітет Ради рекомендував парламенту остаточно схвалити закон Зеленського про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Очікується, що законопроект про референдум розглянуть вже наступного тижня.