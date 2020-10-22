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Зеленський назвав умову саморозпуску Ради

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 18:42
Зеленський назвав умову саморозпуску Ради Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський допустив саморозпуск Ради. Він назвав умову.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

На питання журналіста про те, що парламент саморозпуститься у разі прийняття закону про довічне ув'язнення корупціонерам, президента відповів: "Може бути такий варіант".

"Якщо саморозпуститься Рада, то буде нова Рада", - сказав він.

Зазначимо, голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що сьогоднішнє скликання Ради допрацює до кінця своєї каденції.

Як відомо, Володимир Зеленський вже розпускав парламент. Це сталося під час його інавгурації у 2019 році. Тоді президент розпустив 8-ме скликання Ради. Після формування нового парламенту він неодноразово погрожував нардепам, що їх він теж розпустить.

Нагадаємо, у липні голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив можливість розпуску Ради у менш ніж 1%. Він пояснював, що у розпуску парламенту не зацікавлений президент Володимир Зеленський.

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