ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский назвал условие самороспуска Рады

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 18:42
Зеленский назвал условие самороспуска Рады Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский допустил самороспуск Рады. Он назвал условие.

Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

На вопрос журналиста о том, что парламент самораспустится в случае принятия закона о пожизненном заключении коррупционерам, президента ответил: "Может быть такой вариант".

"Если самораспустится Рада, то будет новая Рада", - сказал он.

Отметим, глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что сегодняшний созыв Рады доработает до конца своей каденции.

Как известно, Владимир Зеленский уже распускал парламент. Это произошло во время его инаугурации в 2019 году. Тогда президент распустил 8-й созыв Рады. После формирования нового парламента он неоднократно угрожал нардепам, что их он тоже распустит.

Напомним, в июле глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил возможность роспуска Рады в менее чем 1%. Он объяснял, что в роспуске парламента не заинтересован президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский
NEWS
Государство профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Государство профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19
DAILY
Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат
Марианна Присяжнюккорреспондент РБК-Украина Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат