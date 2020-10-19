Зеленський призначив посла України у Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський призначив посла у Фінляндії. Ним стала Ольга Діброва.
Указ про призначення розміщено на сайті президента.
До призначення на нову посаду Діброва працювала директором департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України.
Минулого тижня Україна вперше призначила свого почесного консула в Монреалі - найбільшому місті Квебеку. Ним став колишній президент Світового конгресу українців Євген Чолій.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив послів в Тунісі та Нігерії.
Також РБК-Україна писало про призначення українського посла у Швеції.
Раніше посли "Групи семи" (G7) з підтримки України визначили п'ять пріоритетних сфер реформ. Вони вважають найважливішим досягненням з них - верховенство права та боротьба з корупцією.