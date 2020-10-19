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Зеленский назначил посла Украины в Финляндии

Новина українською → Украина, Понедельник 19 октября 2020 20:38
Зеленский назначил посла Украины в Финляндии Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Финляндии. Им стала Ольга Диброва.

Указ о назначении размещен на сайте президента.

До назначения на новую должность Диброва работала директором департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины.

На прошлой неделе Украина впервые назначила своего почетного консула в Монреале - крупнейшем городе Квебека. Им стал бывший президент Мирового конгресса украинцев Евгений Чолий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии.

Также РБК-Украина писало о назначении украинского посла в Швеции.

Ранее послы "Группы семи" (G7) по поддержке Украины определили пять приоритетных сфер реформ. Они считают важнейшим достижением из них - верховенство права и борьба с коррупцией.

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