Зеленський призначив нового голову місії України при НАТО
Фото: нова глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко (uacrisis.org)
Президент Володимир Зеленський призначив нового голову місії України при НАТО. Місію очолила Наталія Галібаренко.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - йдеться в президентському указі.
Відзначимо, рік тому президент звільнив Галібаренко з посади посла України у Великобританії, призначивши на цю посаду колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайко.
До цього Галібаренко була послом в Британії з серпня 2015 року, а ще раніше - першим заступником міністра закордонних справ.