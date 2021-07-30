Зеленський призначив нового голову місії України при НАТО

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Відзначимо, рік тому президент звільнив Галібаренко з посади посла України у Великобританії, призначивши на цю посаду колишнього міністра закордонних справ Вадима Пристайко.

До цього Галібаренко була послом в Британії з серпня 2015 року, а ще раніше - першим заступником міністра закордонних справ.