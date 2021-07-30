Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО
Фото: новая глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко (uacrisis.org)
Президент Владимир Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО. Миссию возглавила Наталья Галибаренко.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в президентском указе.
Отметим, год назад президент уволил Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании, назначив на этот пост бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко.
До этого Галибаренко была послом в Британии с августа 2015 года, а еще раньше - первым замминистра иностранных дел.