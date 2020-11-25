Зеленський призначив голову Миколаївської ОДА

Президент України призначив нового голову Миколаївської обласної державної адміністрації. Ним став Віталій Кім.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

25 листопада Зеленський зустрівся з Віталієм Кімом і вручив йому службове посвідчення.

Крім того, президент підписав указ, яким звільнив тимчасово виконуючого обов'язки Миколаївської ОДА Георгія Решетилова.

Наголошується, що Віталій Кім народився в 1981 році в Миколаєві. Закінчив державний морський технічний університет імені адмірала Макарова. Є фахівцем з економіки і працював у бізнесі. Очолював ряд приватних підприємств.

Нагадаємо, 17 листопада Зеленський звільнив Олександра Стадника з посади голови Миколаївської ОДА. Про причини його звільнення не повідомлялося.

Тимчасово виконуючим обов'язки голови Миколаївської ОДА був призначений Георгій Решетилов.

Раніше Зеленський звільнив керівників Сумської, Одеської та Івано-Франківської областей. Разом з тим глава держави призначив тимчасово виконуючих обов'язки керівників цих ОДА.

Крім того, 11 листопада Кабінет міністрів погодив призначення нових голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської ОДА. Проте глава держави поки їх не призначив.