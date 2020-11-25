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Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

Новина українською → Николаевская область, Среда 25 ноября 2020 20:30
Зеленский назначил главу Николаевской ОГА Фото: Виталий Ким и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины назначил нового главу Николаевской областной государственной администрации. Им стал Виталий Ким.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

25 ноября Зеленский встретился с Виталием Кимом и вручил ему служебное удостоверение.

Кроме того, президент подписал указ, которым уволил временно исполняющего обязанности Николаевской ОГА Георгия Решетилова.

Отмечается, что Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил государственный морской технический университет имени адмирала Макарова. Является специалистом по экономике и работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Напомним, 17 ноября Зеленский уволил Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА. О причинах его увольнения не сообщалось.

Временно исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА был назначен Георгий Решетилов.

Ранее Зеленский уволил руководителей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областей. Вместе с тем глава государства назначил временно исполняющих обязанности руководителей этих ОГА.

Кроме того, 11 ноября Кабинет министров согласовал назначение новых глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской ОГА. Однако глава государства пока их не назначил.

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