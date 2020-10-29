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Зеленський хоче за 3 роки створити в Україні ракету-носій для освоєння космосу

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський поставив завдання створити в Україні ракетного носія для освоєння космосу. Він хоче, щоб ракета була готова до кінця його каденції в березні 2024 року.

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський.

За його словами, для створення ракети-носія будуть залучати кошти інвесторів, у тому числі і іноземних держав. В української держави зараз коштів на це немає.

"Президент поставив завдання і заявив, що у нього один із пріоритетів - це розвиток ракетно-космічної галузі, створення ракетного носія легкого класу. У нас вже є кілька варіантів, кілька проектів", - сказав Уруський.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна бере участь в Місячної програми і планує долучитися до польоту на Марс.

Також повідомлялося, що на минулому тижні Україна і Китай підписали п'ятирічну програму співпраці в космічній галузі. Програма складається з 69 спільних проектів на більш ніж 70 млн доларів.

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Новини України Володимир Зеленськийкосмосракета-носитель