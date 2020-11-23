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Зеленський про динаміку COVID-19: нам вдається стримувати прогнозоване зростання

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 14:55
Зеленський про динаміку COVID-19: нам вдається стримувати прогнозоване зростання Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що владі вдається стримувати прогнозоване зростання числа нових випадків COVID-19. Це може запобігти повному локдауну української економіки.

Про це він заявив на селекторній нараді, передає сайт президента.

Повідомляється, що на нараді головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про стабілізацію тижневої динаміки захворюваності. А українці в цілому стали більш відповідально ставитися до заходів карантину.

"Карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми повинні зробити все, щоб уникнути повного локдауна. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Національної академії наук, добова кількість захворілих на COVID-19 до кінця листопада може досягти позначки в 20 000. За тиждень до кінця місяця, за даними на сьогодні, добова захворюваність стабілізувалася на позначці 10-11 тисяч.

Також прогнозується, що до кінця місяця в Україні буде майже 740 тисяч випадків.

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