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Зеленский о динамике COVID-19: нам удается сдерживать прогнозируемый рост

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 14:55
Зеленский о динамике COVID-19: нам удается сдерживать прогнозируемый рост Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что властям удается сдерживать прогнозируемый рост числа новых случаев COVID-19. Это может предотвратить полный локдаун украинской экономики.

Об этом он заявил на селекторном совещании, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о стабилизации недельной динамики заболеваемости. А украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, согласно прогнозу Национальной академии наук, суточное количество заболевших COVID-19 до конца ноября может достичь отметки в 20 000. За неделю до конца месяца, по данным на сегодня, суточная заболеваемость стабилизировалась на отметке 10-11 тысяч.

Также прогнозируется, что до конца месяца в Украине будет почти 740 тысяч случаев.

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