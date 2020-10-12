Зеленський дав Венедіктовій час до кінця року, щоб показати результат

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібний результат в боротьбі з корупцією. Він дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця року.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

Він зазначив, що попередній голова Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка не проявив себе на посаді за 6 місяців роботи.

"Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію. Пів року дуже замало, але повинні бути кроки. Бо ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми обіцяли, що будуть посадки", - заявив він.

Президент зазначив, що дає теперішньому генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року.

"Якщо новий генпрокурор не покаже до кінця року свого результату, то я їй надам таку ж саму відповідь (як і Рябошапці, - ред.)", - заявив Зеленський.

Раніше Венедиктова заявила, що не збирається йти у відставку і не писала завчасно заяву за власним бажанням.

У матеріалі РБК-Україна "Невдалі кадри: чому при владі знову заговорили про гучні відставки" підкреслювалося, що глава СБУ Іван Баканов може стати новим генпрокурором, а Венедиктова - міністром юстиції.