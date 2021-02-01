Зеленський не відчуває загрози з боку Китаю, незважаючи на введені санкції

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. Хоча ще кілька днів тому він ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу HBO.

Раніше такі санкції запровадили в США.

"Я не можу з цим погодитися, тому що в Україні ми цього не відчуваємо (загрози з Китаю - ред.). Ми знаємо, що в Україні є інвестори з США, але в той же час у нас є інвестори з Китаю. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, конкретна країна ставляться до вас з повагою, шануючи ваш народ і межі, то вони можуть бути у вашій країні", - сказав Зеленський.

Зеленський також категорично заявив, що не дозволить Китаю або кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акцій "Мотор Січі".

"Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя, але при моєму президентстві точно ні", – відповів президент.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Україна запровадила низку обмежувальних заходів терміном на три роки стосовно одного з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment та Beijing Xinwei Technology Group.

Рішенням РНБО Ван Цзину заборонений в'їзд на територію України, він обмежений у праві користуватися і розпоряджатися належним йому майном, здійснювати деякі фінансові операції і операції з цінними паперами, а також концентрація суб'єктів господарювання.

Стосовно вищеназваних компаній введені аналогічні обмеження у вигляді блокування активів і тимчасового обмеження права користуватися і розпоряджатися належним їм майном, заборони на виведення капіталу та здійснення угод з цінними паперами, заборона на здійснення концентрації суб'єктів господарювання.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перелік military end user, що передбачає отримання американськими компаніями спеціальних ліцензій для співпраці з даної китайською компанією, але не передбачає блокування її бізнес-діяльності або активів, і не містить заборони на співпрацю з компаніями з США або інших операцій на території країни

Крім того, зараз в міжнародному арбітражі знаходиться позов китайських компаній до України з вимогою сплатити компенсацію в розмірі $ 3,5 млрд за незаконну експропріацію українською владою законно придбаного ними активу у вигляді акцій ПАТ "Мотор Січ".