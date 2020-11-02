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Зеленський не буде відкликати свій законопроект щодо КСУ

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість відкликання законопроекту про перезавантаження роботи Конституційного суду. Він впевнений у підтримці його кроків суспільством.

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Про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова".

Він впевнений в правильності кроків щодо КСУ і розраховує на підтримку "розумних депутатів".

"Я згортати назад не буду, відкликати законопроект не буду. Якщо б я знав, що я не правий і звичайні люди сказали мені "Пане президенте, ви не праві. Це гаряче рішення, всупереч думкам суспільства", то негайно відкликав би. І не думав би про жодні політичні поразки. Мені все одно. Я не думаю і не біжу за рейтингами", - сказав президент.

Також Зеленський закликав суддів КСУ добровільно подати у відставку. Цей сценарій буде найліберальнішим, на думку президента.

Крім цього, Зеленський допустив розпуск Ради у разі розбіжностей щодо кроків стосовно Конституційного суду.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Цим рішенням було заблоковано понад 100 кримінальних справ за цією статтею.

Прогноз погоди
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