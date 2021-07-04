Зеленський анонсував побудову українського корвету до кінця 2023 року. Його заклали в Туреччині
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінці 2023 року отримає власний військовий корвет. Будівництво українського корабля вже почали в Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в Одесі.
За словами глави держави, завершувати будівництво українського корвету будуть на території України.
"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвету вже закладений у Туреччини і буде добудований в Україні до кінця 2023 року", - сказав Зеленський.
Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.
Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.Posted by Офіс Президента України on Saturday, July 3, 2021
Нагадаємо, на початку року Україна домовилася з Британією про проектування нових ракетних катерів спеціально для української армії.