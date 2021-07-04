ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський анонсував побудову українського корвету до кінця 2023 року. Його заклали в Туреччині

Новость на русском →
Одеса, Неділя 04 липня 2021 10:44
Зеленський анонсував побудову українського корвету до кінця 2023 року. Його заклали в Туреччині Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінці 2023 року отримає власний військовий корвет. Будівництво українського корабля вже почали в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента в Одесі.

За словами глави держави, завершувати будівництво українського корвету будуть на території України.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвету вже закладений у Туреччини і буде добудований в Україні до кінця 2023 року", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

Posted by Офіс Президента України on Saturday, July 3, 2021

Нагадаємо, на початку року Україна домовилася з Британією про проектування нових ракетних катерів спеціально для української армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Турция корабль вмс Украины
NEWS
Військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze
Військові не виключають провокацій Росії під час навчань Sea Breeze
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні