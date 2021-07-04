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Зеленский анонсировал построение украинского корвета до конца 2023 года

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Одесса, Воскресенье 04 июля 2021 10:44
Зеленский анонсировал построение украинского корвета до конца 2023 года Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Строительство украинского корабля уже начали в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента в Одессе.

По словам главы государства, завершать строительство украинского корвета будут на территории Украины.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", - сказал Зеленский.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

Володимир Зеленський бере участь в урочистих заходах у межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.

Posted by Офіс Президента України on Saturday, July 3, 2021

Напомним, в начале года Украина договорилась с Британией о проектировании новых ракетных катеров специально для украинской армии.

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