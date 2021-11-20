Заява президента Болгарії по Криму-удар по відносинам з Україною, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяви президента Болгарії Румена Радєва про нібито "російський" Крим ударом по двосторонніх відносинах. Глава МЗС пояснив болгарському лідеру, що таке "справжня драма".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

Кулеба розповів Румену Радєву, що таке справжня драма. За словами міністра, це якщо Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей.

Нагадаємо, 19 листопада Радєв у ході дебатів зі своїм опонентом на президентських виборах заявив, що Крим на цей момент нібито належить Росії та санкції проти Москви є неефективними.

Зазначимо, 20 листопада Радєв пояснив свої слова про Крим, заявивши, що в них "немає жодної драми". При цьому президент Болгарії ще раз наголосив, що окупований Росією півострів – це російська територія.

Як повідомляло РБК-Україна, МЗС України вимагало офіційного спростування заяви Радєва про нібито "російський" Крим.