Заявление президента Болгарии по Крыму - удар по отношениям с Украиной, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме ударом по двусторонним отношениям. Глава МИД объяснил болгарскому лидеру, что такое "настоящая драма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Кулеба рассказал Румену Радеву, что такое настоящая драма. По словам министра, это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей.

"Своими опрометчивыми изречениями он (президент Болгарии - ред.) нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - написал министр.

Напомним, 19 ноября Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны.

Отметим, 20 ноября Радев пояснил свои слова о Крыме, заявив, что в них "нет никакой драмы". При этом президент Болгарии еще раз подчеркнул, что оккупированный Россией полуостров - это российская территория.

Как сообщало РБК-Украина, МИД Украины потребовал официального опровержения заявления Радева о якобы "российском" Крыме.