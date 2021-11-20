ru ua
Сб, 20 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Заявление президента Болгарии по Крыму - удар по отношениям с Украиной, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Суббота 20 ноября 2021 17:57
Заявление президента Болгарии по Крыму - удар по отношениям с Украиной, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления президента Болгарии Румена Радева о якобы "российском" Крыме ударом по двусторонним отношениям. Глава МИД объяснил болгарскому лидеру, что такое "настоящая драма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Своими опрометчивыми изречениями он (президент Болгарии - ред.) нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - написал министр.

Кулеба рассказал Румену Радеву, что такое настоящая драма. По словам министра, это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей.

Напомним, 19 ноября Радев в ходе дебатов со своим оппонентом на президентских выборах заявил, что Крым на данный момент якобы принадлежит России и санкции против Москвы неэффективны.

Отметим, 20 ноября Радев пояснил свои слова о Крыме, заявив, что в них "нет никакой драмы". При этом президент Болгарии еще раз подчеркнул, что оккупированный Россией полуостров - это российская территория.

Как сообщало РБК-Украина, МИД Украины потребовал официального опровержения заявления Радева о якобы "российском" Крыме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Болгария Дмитрий Кулеба
NEWS
Шмыгаль о транзите газа: Украина хочет продлить контракт на 15 лет
Шмыгаль о транзите газа: Украина хочет продлить контракт на 15 лет
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу