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У Запоріжжі голова облради подав у відставку, депутати обрали третього за два тижні

Новость на русском → Запоріжжя, Четвер 24 грудня 2020 01:47
У Запоріжжі голова облради подав у відставку, депутати обрали третього за два тижні Фото: Запорізька облрада (inform.zp)
Автор: Артур Родивилов

Голова Запорізької обласної ради Віталій Боговін, якого половина депутатського корпусу назвала самопроголошеним, заявив про свою відставку. У ніч на четвер депутати обрали третього за останню декаду голови Запорізької обласної ради - Олену Жук.

Про це повідомляє inform.zp.

Голова Запорізької обласної ради Боговін склав свої повноваження, отримані ним при скандальних обставин 15 грудня.

Про свою відставку Боговін заявив у середу ввечері під час сесії Запорізької обласної ради. За відставку Боговина проголосувало 44 депутата з 84.

опівночі середовища 46 депутатів Запорізької облради приступили до голосування, в результаті чого всі вони віддали голоси за Жук. Вона прийняла присягу.

Таким чином, за останні дев'ять днів депутатам Запорізької обласної ради вдалося обрати вже третього за рахунком главу Запорізької облради.

Нагадаємо, що 15 грудня у Запоріжжі депутати довгий час не могли обрати голову облради, оскільки частина з них не пропускали в сесійний зал невідомі, які представилися ветеранами війни в Донбасі.

Однак кандидат від "Слуги народу" Боговін повідомив, що за нього проголосувала більшість. Кілька депутатів Запорізької облради вийшли з партії "Слуга народу".

Пізніше 44 депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування 15 грудня і прийняли рішення обрати голову обласної ради. Між тим обраний минулого разу Віталій Боговін і депутати від "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" та "Єднання" заявили про спробу захоплення влади.

44 депутата новоствореного "більшості" одноголосно проголосували за обрання головою Запорізької обласної ради 50-річного Толочека, який прийняв присягу.

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