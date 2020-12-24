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В Запорожье глава облсовета подал в отставку, депутаты избрали третьего за две недели

Новина українською → Запорожье, Четверг 24 декабря 2020 01:47
В Запорожье глава облсовета подал в отставку, депутаты избрали третьего за две недели Фото: Запорожский облсовет (inform.zp)
Автор: Артур Родивилов

Глава Запорожского областного совета Виталий Боговин, которого половина депутатского корпуса назвала самопровозглашенным, заявил о своей отставке. В ночь на четверг депутаты избрали третьего за последнюю декаду председателя Запорожского областного совета - Елену Жук.

Об этом сообщает inform.zp.

Председатель Запорожского областного совета Боговин сложил свои полномочия, полученные ним при скандальных обстоятельствах 15 декабря.

О своей отставке Боговин заявил в среду вечером во время сессии Запорожского областного совета. За отставку Боговина проголосовало 44 депутата из 84.

В полночь среды 46 депутатов Запорожского облсовета приступили к голосованию, в результате чего все они отдали голоса за Жук. Она приняла присягу.

Таким образом, за последние девять дней депутатам Запорожского областного совета удалось избрать уже третьего по счету главу Запорожского облсовета.

Напомним: 15 декабря в Запорожье депутаты долгое время не могли избрать председателя облсовета, поскольку часть из них не пропускали в сессионный зал неизвестные, которые представились ветеранами войны в Донбассе.

Однако кандидат от "Слуги народа" Боговин сообщил, что за него проголосовало большинство. Несколько депутатов Запорожского облсовета вышли из партии "Слуга народа".

Позже 44 депутата признали нелегитимными результаты тайного голосования 15 декабря и приняли решение избрать председателя областного совета. Между тем выбран в прошлый раз Виталий Боговин и депутаты от "Оппозиционного блока", "Батькивщины", "Слуги народа" и "Единение" заявили о попытке захвата власти.

44 депутата новосозданного "большинства" единогласно проголосовали за избрание председателем Запорожского областного совета 50-летнего Толочека, который принял присягу.

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