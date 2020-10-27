Замглави Офісу президента Ковалів захворіла COVID-19

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів захворіла на коронавірус. Також заразився її чоловік і діти.

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Наша сім'я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувалися усіх санітарних норм, ця хвороба не оминула й нас стороною", - повідомила Ковалів.

За словами заступника голови ОП, вона і її сім'я відчуває себе задовільно. Вони знаходяться під наглядом лікаря.

Зараз Ковалів з сім'єю перебуває на самоізоляції.

Нагадаємо, 24 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що заразився коронавірусом. Він зазначив, що почуває себе добре. При цьому мер відправиться на самоізоляцію і продовжить працювати з дому.

Як писало РБК-Україна, 22 жовтня стало відомо, що мер Маріуполя Вадим Бойченко заразився коронавірусом. Він пішов на самоізоляцію. За словами Бойченка, він відчуває себе добре, у нього немає симптомів коронавірусу.