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Закон про територіальну оборону передали в ОП. До кінця року його внесуть в Раду

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 15:16
Закон про територіальну оборону передали в ОП. До кінця року його внесуть в Раду Фото: Михайло Коваль (rnbo.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Раді національної безпеки і оборони розробили і передали в Офіс президента два законопроекту про територіальну оборону України. Один із законопроектів буде внесений у Верховну раду до 29 грудня.

Про це заявив перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, передає прес-служба Ради.

"Президент зробив деякі зауваження, які ми врахували, і ці законопроекти зараз знаходяться в Офісі президента України", - заявив Коваль.

В РНБО сподіваються, що парламент розгляне законопроекти як можна швидше. Також Коваль додав, що у парламенті зареєстрований ще один законопроект про тербезпеку авторства народних депутатів.

Нагадаємо, навесні 2020 року законопроект про територіальну оборону України і про добровольчі сили оборони презентували на засіданні комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Передбачається, що територіальна оборона охопить всі верстви населення.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що закон про територіальну оборону повинні прийняти до кінця 2020 року.

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