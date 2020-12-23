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Закон о территориальной обороне передали в ОП. До конца года его внесут в Раду

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 15:16
Закон о территориальной обороне передали в ОП. До конца года его внесут в Раду Фото: Михаил Коваль (rnbo.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Совете национальной безопасности и обороны разработали и передали в Офис президента два законопроекта о территориальной обороне Украины. Один из законопроектов будет внесен в Верховную раду до 29 декабря.

Об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, передает пресс-служба Совета.

"Президент сделал некоторые замечания, которые мы учли, и эти законопроекты сейчас находятся в Офисе президента Украины", - заявил Коваль.

В СНБО надеются, что парламент рассмотрит законопроекты как можно быстрее. Также Коваль добавил, что в парламенте зарегистрирован еще один законопроект о тербезопасности авторства народных депутатов.

Напомним, весной 2020 года законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны презентовали на заседании комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Предполагается, что территориальная оборона охватит все слои населения.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что закон о территориальной обороне должны принять до конца 2020 года.

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