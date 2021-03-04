У четвер, 4 березня, закон про терміни ліквідації податкової міліції набрав чинності. Цей документ вносить зміни до Податкового кодексу.

Вчора закон був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення.

Документ передбачає ліквідацію податкової міліції з дня прийняття рішення Кабінетом міністрів про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності ЗУ "Про Бюро економічної безпеки України".

При цьому спочатку передбачалося, що податкову міліцію повинні ліквідувати з дня набрання чинності законом про створення БЕБ.