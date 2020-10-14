Закон про незалежність бюджетів ОТО набрав чинності, але ще не введений у дію

У середу, 14 жовтня, набув чинності закон, яким передбачається невтручання районів до бюджетів громад. Однак він поки не введений в дію.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ вчора був оприлюднений у виданні "Голос України" і набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування. Однак у дію закон вводиться лише з 1 січня 2021 року.

Згідно з ним, усі 1470 територіальних громад перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2021 року. А це означає, що сільські, селищні, міські бюджети не будуть залежати від району, як це було раніше.

У законі прописано, що територіальні громади будуть незалежними: органи влади районного рівня не матимуть на них ні адміністративного, ні фінансового впливу.

Передбачено, що доходи і витрати між бюджетами районів і територіальних громад розмежують. Районні бюджети не будуть отримувати базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з держбюджетом.

З введенням закону в дію за бюджетами громад закріпиться 60% ПДФО.

Нагадаємо, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про незалежність бюджетів територіальних громад.

Як писало РБК-Україна, цей закон за основу Верховна рада схвалила в середині липня, за нього проголосували 320 нардепів.

Так, 17 липня ВР прийняла постанову Кабінету міністрів, яким ліквідуються старі та створюються нові райони.