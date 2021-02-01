Закон про діяльність КСУ: Венеційська комісія надасть свій висновок навесні

Венеційська комісія планує уже навесні надати висновок щодо законопроекту №4533 "Про конституційну процедуру" і альтернативного йому проекту. Висновок очікується 19-20 березня.

Про це написала представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що глава Ради Дмитро Разумков отримав від комісії відповідний лист.

"Венеціанська комісія 19-20 березня надасть висновок щодо законопроекту №4533 "Про конституційну процедуру" і альтернативного законопроекту", - розповіла парламентарій.

Так, цей документ пропонує КСУ приймати рішення двома третинами від свого складу (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість. Зараз рішення можуть приймати 10 суддів.

Закон передбачає можливість заявлення відводу окремим суддям. За відвід повинні проголосувати не менше 10 суддів.

Нагадаємо, в кінці січня Рада відправила на повторне перше читання закон про діяльність Конституційного суду. За основу його підтримали лише 197 нардепів. За направлення проекту на доопрацювання у профільний комітет проголосували 226 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня 2020 року робоча група парламенту завершила роботу над цим проектом закону.