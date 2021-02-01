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Закон о деятельности КСУ: Венецианская комиссия предоставит свое заключение весной

Новина українською → Украина, Понедельник 01 февраля 2021 16:49
Закон о деятельности КСУ: Венецианская комиссия предоставит свое заключение весной Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Венецианская комиссия планирует уже весной предоставить заключение по поводу законопроекта №4533 "О конституционной процедуре" и альтернативного ему проекта. Заключение ожидается 19-20 марта.

Об этом написала представитель ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Она отметила, что глава Рады Дмитрий Разумков получил от комиссии соответсвующее письмо.

Закон о деятельности КСУ: Венецианская комиссия предоставит свое заключение весной

"Венецианская комиссия 19-20 марта предоставит заключение по законопроекту 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативному законопроекту", - рассказала парламентарий.

Так, этот документ предлагает КСУ принимать решения двумя третями от своего состава (12 судей), поскольку это абсолютное большинство. Сейчас решения могут принимать 10 судей.

Закон предусматривает возможность заявления отвода отдельным судьям. За отвод должны проголосовать не менее 10 судей.

Напомним, в конце января Рада отправила на повторное первое чтение закон о деятельности Конституционного суда. За основу его поддержали лишь 197 нардепов. За направление проекта на доработку в профильный комитет проголосовали 226 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря 2020 года рабочая группа парламента завершила работу над этим проектом закона.

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