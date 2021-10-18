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Чи заберуть у Разумкова мандат: в СН назвали умову

Автор: Валерія Поліщук

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що колишній спікер Верховної ради Дмитро Разумков може позбутися депутатського мандата у разі, якщо він не буде виконувати обіцянки з передвиборної програми партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Арахамии.

"Ми будемо дивитися, яким чином пан Разумков - його ж обирали виборці "Слуги народу", - якщо він буде діяти в рамках тих обіцянок, які "Слуга народу" давала своїм виборцям, і ми як партія будемо це відчувати, тоді він буде в "безпечній зоні". А якщо навпаки - тоді, напевно,"небезпечно", - заявив Арахамія.

Нагадавши, Верховна рада відправила Разумкова у відставку після того, як її ініціювала фракція "Слуга народу".

За словами президента Володимира Зеленського, той більше не виконував партійну програму.

Сам Разумков після своєї відставки не дав чіткої відповіді, чи є у нього президентські амбіції.

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Дмитро РазумковСлуга народаДавид Арахамія