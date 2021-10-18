ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Чи заберуть у Разумкова мандат: в СН назвали умову

Новость на русском →
Понеділок 18 жовтня 2021 21:41
Чи заберуть у Разумкова мандат: в СН назвали умову Фото: екс-спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що колишній спікер Верховної ради Дмитро Разумков може позбутися депутатського мандата у разі, якщо він не буде виконувати обіцянки з передвиборної програми партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Арахамии.

"Ми будемо дивитися, яким чином пан Разумков - його ж обирали виборці "Слуги народу", - якщо він буде діяти в рамках тих обіцянок, які "Слуга народу" давала своїм виборцям, і ми як партія будемо це відчувати, тоді він буде в "безпечній зоні". А якщо навпаки - тоді, напевно,"небезпечно", - заявив Арахамія.

Нагадавши, Верховна рада відправила Разумкова у відставку після того, як її ініціювала фракція "Слуга народу".

За словами президента Володимира Зеленського, той більше не виконував партійну програму.

Сам Разумков після своєї відставки не дав чіткої відповіді, чи є у нього президентські амбіції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков Слуга народа Давид Арахамія
NEWS
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
У "червоній" зоні карантину вже п'ять областей: де і які обмеження ввели
DAILY
Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Деокупация Криму. Як Україна планує повертати півострів