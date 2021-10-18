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Заберут ли у Разумкова мандат: в СН назвали условие

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Понедельник 18 октября 2021 21:41
Заберут ли у Разумкова мандат: в СН назвали условие Фото: экс-спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков может лишиться депутатского мандата в случае, если он не будет выполнять обещания из предвыборной программы партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Арахамии.

"Мы будем смотреть, каким образом господин Разумков - его же выбирали избиратели "Слуги народа", - если он будет действовать в рамках тех обещаний, которые "Слуга народа" давала своим избирателям, и мы как партия будем это чувствовать, тогда он будет в "безопасной зоне". А если наоборот - тогда, наверное, "опасно", - заявил Арахамия.

Напомним, Верховная рада отправила Разумкова в отставку после того, как ее инициировала фракция "Слуга народа".

По словам президента Владимира Зеленского, тот больше не выполнял партийную программу.

Сам Разумков после своей отставки не дал четкого ответа, есть ли у него президентские амбиции.

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Дмитрий Разумков Слуга народа Давид Арахамия
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