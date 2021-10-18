Заберут ли у Разумкова мандат: в СН назвали условие

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков может лишиться депутатского мандата в случае, если он не будет выполнять обещания из предвыборной программы партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Арахамии.

"Мы будем смотреть, каким образом господин Разумков - его же выбирали избиратели "Слуги народа", - если он будет действовать в рамках тех обещаний, которые "Слуга народа" давала своим избирателям, и мы как партия будем это чувствовать, тогда он будет в "безопасной зоне". А если наоборот - тогда, наверное, "опасно", - заявил Арахамия.