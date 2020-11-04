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Вибори в США: голосування закінчилося у всіх штатах

Автор: Инна Собора

Мешканці всіх американських штатів мали можливість проголосувати на вибори президента США. Виборчі дільниці закрилися.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, останніми завершили голосування Гаваї (голосування там завершилося в 7 утрах за київським часом) та Аляска (8 утра за київським часом).

Загалом, за даними ряду американських ЗМІ, попередні результати вказують на те, що більшість голосів виборців набрав демократ Джо Байден. Він лідирує в штатах Каліфорнія (55 голосів), Нью-Йорк (29 голосів), Вашингтон (12 голосів), Вірджинія (13 голосів) та інших.

В той же час його опонент Дональд Трамп набрав більшу кількість голосів у таких ключових штатах, як Техас (38 голосів), Флорида (29 голосів), Північна Кароліна (15 голосів) та інших.

Підрахунок голосів триває.

Як відомо, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президент країни.

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